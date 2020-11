Ce lundi soir, le conseil communal de Wanze a tenu sa séance mensuelle, en visioconférence vu le contexte sanitaire, avec au menu le vote de diverses taxes et redevances en vue de l’exercice budgétaire 2021.

C'est ainsi notamment que le maintien des centimes additionnels au précompte immobilier au même taux qu’en 2020, à savoir 2600 centimes, a été adopté.

Et ce tout comme le maintien de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques au même taux qu'en 2020, soit 7,90 %.

Concernant la taxe sur l’enlèvement des immondices pour les exercices 2021 à 2025, il a été décidé un maintien des taux de l’année dernière.



Une exonération de la taxe déchets décidée



Les autorités communales ont en outre décidé de l'ajout d’une exonération pour les parents d’enfants âgés de moins de 3 ans.

En effet, à partir du 1er janvier prochain, les langes devront être mis dans les conteneurs à déchets tout venant (conteneur noir) alors que jusqu’à présent ils pouvaient être jetés dans les déchets organiques (conteneur vert).

Cette mesure, décidée au niveau wallon, aura un impact sur la facture des ménages: les kilos de déchets tout venant dépassant le plafond prévu dans la taxe forfaitaire sont plus chers que les kilos de déchets organiques.

Les autorités communales ont donc voulu alléger la facture des ménages en exonérant la taxe proportionnelle facturée aux parents d’enfants âgés de moins de 3 ans de 200 kg par enfant et par année.

Cet effort financier représente environ 60 euros par enfant et par an, en sachant que Wanze compte plus de 400 enfants de moins de 3 ans, cela représente annuellement 24 000 euros.

A noter encore que l'exonération pour les accueillantes d’enfants passerait quant à elle de 30 euros à 60 euros.

Le coût vérité en matière de déchets atteint de son côté 95 %, la taxe immondices proprement dite restant inchangée.

Un nouveau règlement relatif à la collecte des déchets ménagers a également été adopté lors du conseil communal:

- l'organisation de la collecte des encombrants a été confiée à la Ressourcerie du Pays de Liège;



- l’objectif est d’intégrer la notion de P+MC puisque depuis plusieurs mois les catégories de déchets collectés via ces sacs sont élargies;

- la collecte des sapins de Noël est aussi prévue puisque depuis 2017, ils sont collectés par Intradel sur le territoire wanzois.

- de petites modifications en lien avec les types de déchets nouvellement repris au recyparc ont été ajoutées.