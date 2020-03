Et ce dès ce vendredi 13 mars pour cause de coronavirus.



Suite à l’évolution de la situation et afin de limiter au maximum la propagation du coronavirus, les autorités communales wanzoises ont décidé de prendre des mesures afin de limiter les rassemblements de personnes sur son territoire.

"Nous sommes face à une situation sans précédent vis-à-vis de laquelle nous n’avons aucun recul", ont-elles estimé ce jeudi. Les mesures prises au niveau fédéral et provincial restent assez larges et les autorités communales entendent aller plus loin afin de sensibiliser la population.

Elles souhaitent ainsi envoyer un signal majeur aux citoyens et leur rappeler que le confinement reste le meilleur moyen pour stopper la propagation. Elles encouragent donc la population locale à rester un maximum chez elle, et ce dans la mesure du possible.

Différentes mesures seront en vigueur sur le territoire wanzois dès ce vendredi 13 mars et jusqu’au dimanche 5 avril 2020 inclus :

Manifestations communales : les activités, réunions et événements organisés par la commune de Wanze et les organismes paracommunaux sont interdits. Les réunions urgentes et/ou nécessaires au bon fonctionnement de l’administration sont quant à elles maintenues, ce qui est notamment valable pour les réunions du collège et du conseil communal.

Manifestations organisées par des organismes/personnes privé(e)s dans des bâtiments ou sur des terrains communaux : elles sont également interdites. Les organisateurs seront prévenus personnellement dès ce jeudi 12 mars.

Services communaux :

o La bibliothèque, la piscine, le hall omnisports ainsi que la salle de fitness sont fermés au public.



o Les buvettes de football ainsi que la cafétéria de la piscine sont également fermées. En ce qui concerne la cafétéria du hall omnisports, un contact sera pris avec le concessionnaire afin d’envisager des mesures voulues cohérentes.

o Administration communale & CPAS : les services restent accessibles au public mais il est demandé aux citoyens de privilégier les contacts téléphoniques et par e-mail quand cela est possible et d’effectuer les paiements par virement bancaire. Les réunions de travail non urgentes et non nécessaires au bon fonctionnement de l’administration sont annulées et/ou postposées.

o Il est rappelé au personnel, via notamment une note de service, les mesures d’hygiène préconisées et d’éviter tout contact physique (serrage de main, bise...).