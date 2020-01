Six réclamations ont été réceptionnées par le collège.



Une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation de six éoliennes sur Wanze et sur Héron a été introduite par la société Electrabel en avril 2015.

S’en est suivi un parcours administratif fait de refus de permis et d’arrêtés ministériels accordant partiellement le permis mais aussi de recours au Conseil d’Etat suspendant puis annulant l’arrêté ministériel.

Ce qui a eu comme conséquence la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique et pour le collège communal de Wanze de remettre un nouvel avis.

L’enquête publique en question a donc eu lieu du 11 décembre 2019 au 20 janvier 2020 et six réclamations ont été réceptionnées par le collège.

Un recours au Conseil d'Etat datant de fin 2017



Pour rappel, la commune avait décidé, fin 2017, d’aller en recours au Conseil d’Etat contre l’arrêté ministériel accordant le permis unique à Electrabel.



Se retrouvant face à un dossier jugé identique (excepté pour le type de machine qui a été remplacée en raison de la non fabrication d’une des machines initialement proposée), le collège a remis ce 27 janvier 2020 un avis similaire à son avis initial.

A savoir un avis défavorable avec, pour motivations principales, l’implantation perpendiculaire aux lignes de force du paysage, l’implantation dans le parc naturel sans prendre en compte la qualité de son paysage ni la faune et la flore présentes sur cette zone.

Il est également question de l’impact sur les habitations voisines, de l’encerclement par juxtaposition de plusieurs parcs à proximité, des nuisances sonores, etc.

L’avis sera transmis sans délai à l’autorité régionale qui gère les permis en recours.