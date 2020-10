"Les jeunes Wanzois pour le climat", regroupant une dizaine de jeunes qui ont décidé d’agir en faveur du climat à Wanze, ont mis sur pied un projet de plantations rue de la Bergère dans le centre de la commune, au pied du pont Père Pire.

Programmé une première fois en mars et annulé, ce projet devait se concrétiser le 3 novembre prochain lors d’une journée à laquelle les citoyens étaient également conviés. Vu les mesures sanitaires, cette journée de convivialité autour de la nature ne pourra être organisée.

Les arbres et arbustes vont néanmoins être plantés, au cours de cette semaine, par les équipes de jardiniers de la commune afin de permettre aux sujets de se développer le plus rapidement possible.

L’espace a été choisi avec les jeunes et les espèces ont été sélectionnées avec le concours d’un représentant de Natagora et d’un apiculteur afin d’améliorer la biodiversité du lieu et de réduire les nuisances visuelles et sonores pour les habitants du quartier voisin.

Plus de 300 plants vont ainsi être plantés durant les prochains jours dont des tilleuls, des merisiers, des érables, des saules, des marronniers, des cornouillers, des églantiers, des fusains, des sorbiers mais aussi de quoi se régaler avec des framboisiers, des groseillers, des myrtilliers, etc. Une prairie fleurie verra également le jour.

L’entretien se fera en fauchage tardif tout en gardant un cheminement pour les riverains qui souhaiteraient s’y promener.

En bref, un bel espace qui va enrichir le quartier tant visuellement que biologiquement : du bénéfice pour tous !