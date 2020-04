Les pompiers de la zone Hemeco ont appelés plusieurs zones en renfort, ainsi que la protection civile.

Un incendie s’est déclaré lundi peu avant 14 heures dans un bosquet situé entre la rue Victor Godbille et la rue Theys à Wanze. Le feu a rapidement gagné du terrain et une surface de plus de 5 000 m² était balayée par les flammes lundi en fin d’après-midi.

Les pompiers de la zone de Liège et de la zone NAGE, sont venus renforcer les 18 pompiers de la zone Hemeco. La protection civile a également été mobilisée.

Lundi peu après 16 heures, la situation n’était toujours pas sous contrôle. L’éventualité de faire appel à un hélicoptère de la police fédérale pour effectuer des largages était envisagée.