Déjà obligatoire dans les magasins ou les cinémas, le masque va aussi être obligatoire dans les rues commerçantes et tous les endroits à forte fréquentation, qu'ils soient privés ou publics. Ce seront aux autorités locales à définir ces lieux. Les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, ainsi que l'ensemble des bâtiments publics (pour les parties accessibles au public) sont aussi concernés par cet élargissement. Telles sont les nouvelles mesures décidées par les autorités fédérales à l'issue du CNS de ce jeudi. Les bourgmestres pourront adapter les mesures selon les caractéristiques locales et prendre des mesures additionnelles que celles prises au niveau national. Les bourgmestres vont notamment pouvoir agir de manière plus ciblée dans les quartiers, la hausse des cas de cette seconde vague étant plus locale.

Des mesures dès ce vendredi à Wanze



Afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19 et d'assurer la protectin et la santé de la population, le bourgmestre de Wanze Christophe Lacroix (PS) avait déjà pris un arrêté de police ce jeudi matin visant à imposer le port d'un masque sur les marchés, aux abords des commerces ambulants et des comptoirs de consommations à emporter (snacks, glacier, …). Pour rappel, la Ville de Visé avait elle aussi annoncé lundi l'obligation du port du masque sur son marché, de même que la Ville de Liège samedi pour son célèbre marché de la Batte dominical tandis que la commune de Fléron l'avait déjà imposé en mai dernier au début du déconfinement.



Concrètement, dès ce vendredi 24 juillet, toute personne dès l'âge de 12 ans sera obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu, avertit la commune de Wanze, et ce :

Pour accéder aux marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et aux fêtes foraines

Pour effectuer des achats auprès de commerces ambulants

Pour effectuer des achats auprès d’établissements fixes disposant de comptoir de consommations à emporter.

"Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé", précise la commune.

Cette obligation ne s’applique pas "lorsque de la nourriture ou des boissons sont consommées sur place dans le strict respect des modalités imposées à l’Horeca".

En plus du port du masque, les autorités communales recommandent aux citoyens de bien respecter les règles de distanciation sociale entre chaque personne.

Les services de police seront chargés de veiller au respect des mesures imposées.

A Verviers, la bourgmestre Muriel Targnion (PS) qui s'est exprimée au JT de la RTBF ce jeudi en début d'après-midi a précisé vouloir durcir les mesures sur le terrain avec les forces de la police locale "bien qu'elles seront plus difficiles à contrôler".