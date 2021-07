Ce samedi, alors que la décrue a débuté à plusieurs endroits de la province de Liège, certains immeubles posent des problèmes de stabilité. “A Wanze, nous avons dû évacuer deux bâtiments de logements sociaux”, indiquent les pompiers de la zone Hemeco. “Il y a eu de gros problèmes électriques. Il y a d’immenses garages remplis d’eau. Nous avons une grosse crainte au niveau de la stabilité. Une partie des habitants sont rentrés. Mais les parkings sous-terrain qui se trouvent dans une partie annexe risquent de poser problème quand ils vont se vider. Ils présentent deux grandes dalles qui pourraient rompre. Les bâtiments seront évacués avant les manoeuvres de vidage.”

La Mehaigne a également créé de nombreux dégâts. “Nous sommes très engagés sur Wanze qui est très sinistré notamment au centre, mais aussi dans les environs. La Mehaigne a fortement débordé. Nous sommes en phase de décrue.”

Des pompiers d’autres zones sont venus aider leurs collègues. “ Des pompiers de Courtrai sont venus en renfort. Nous avons six équipes sur le terrain pour aider la population à dégager les rues, les caves. Nous aurons du travail tout le weekend.” Le poste de Hamoir a également beaucoup de travail avec les crues de l’Ourthe. “Ferrières, Comblain-au-Pont et Hamoir sont toujours touchés. Nous avons des équipes sur le terrain pour aider au dégagement des routes et sécuriser les bâtiments.”

Malheureusement, les pertes ne sont pas que matérielles. “A Hamoir, nous sommes occupés à la recherche d’éventuelles victimes dans les maisons. Nous avons eu plusieurs décès sur la zone.”