Les pompiers de la zone Hemeco ont reçu des centaines d’appels à l’aide pendant ce dramatique épisode d'inondations qui ont touché la région.“Nous avons quatre vallées”, précise le Major Fanuel. “Les vallées de l’Ourthe, de la Meuse, de la Mehaigne et du Hoyoux. Des pluies torrentielles se sont abattues sur ces cours d’eau et les cours d’eau sont sortis de leur lit. “ Les villes de Hamoir, Comblain-au-Pont, Comblain-la-Tour et Poulseur ont été fort touchées. Le Hoyoux est sorti de son lit à Huy, mais heureusement de manière très limitée. La Meuse est passée en alerte de crue mais n’a pas vraiment débordé.” La Meuse aurait pu provoquer la mise à l’arrêt la centrale de Tihange. “En cas d’un débit trop fort, il aurait fallu envisager de mettre à l’arrêt la centrale.”

Jeudi soir, la Mehaigne a commencé à déborder à Wanze. Vendredi, les cours d’eau ont commencé à baisser laissant la désolation sur leur passage. “Les dégâts sont considérables. Nous avons des témoignages de personnes qui expliquent que d’autres sont disparues, mais nous n’avons pas de chiffre précis.” Alors que pratiquement tous les cours d’eau sont rentrés dans leur lit, les habitants de Wanze sont toujours les pieds dans l’eau. “La situation de la Mehaigne est plus problématique car la décrue est plus lente.” Dans ces moments difficiles, les hommes du feu ont pu compter sur l’aide de leurs homologues étrangers, mais aussi flamands. “Ils ont créé des colonnes extraordinaires, ça a été un terrible coup de main, on les remercie chaleureusement.”

Depuis la décrue, on assiste à un tourisme morbide qui irrite l’homme du feu. Il demande aux non-locaux de ne pas se rendre sur place si ce n’est pour aider les personnes sinistrées car cela rend plus difficile la progression des secours. Mais il retient aussi des points positifs. “Nous sommes très impressionnés par la solidarité citoyenne. C’est assez beau à voir.” Lors de la réintégration des maisons, le pompier demande de suivre la procédure partagée par la province pour remettre en marche le gaz et l’électricité de manière sécurisée.