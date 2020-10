Au vu de la situation sanitaire, les autorités communales wanzoises ont décidé d’annuler les stages sportifs organisés par l’ASBL Vive le Sport.

Et ce de même que les activités de l’accueil extrascolaire Le Mille Pattes, lesquels étaient prévus durant les vacances d’automne.

Cependant, le collège a souhaité maintenir un accueil pour les enfants du personnel médical et de soins de santé ainsi que ceux qui travaillent dans le secteur de la sécurité.



L’objectif de la commune est ainsi de se montrer solidaire avec le personnel qui est en première ligne dans la gestion de la crise du Covid-19.

Un courrier sera transmis aux maisons de repos de l’entité ainsi qu’au Centre Hospitalier Régional de Huy afin de cibler les personnes concernées.

Inscription obligatoire pour le 29 octobre au plus tard



Pour les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les personnes âgées, ils pourront également être accueillis.

Cet accueil se fera dans les locaux du Mille Pattes, Rue Moncousin, 30 à Wanze de 7h30 à 18h00.

Et ce dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires et des protocoles relatifs au secteur.

L’inscription est obligatoire pour le 29 octobre au plus tard auprès du Mille Pattes: isabelle.antoine@cpas-wanze.be.