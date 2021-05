Le service des travaux de la commune de Wanze a fait récemment l’acquisition d’un aspirateur de déchets urbains.

L'objectif avoué des autorités est ainsi de rendre les 150 km de voiries communales plus propres.

"Cet aspirateur permettra de renforcer le nettoyage des voiries et espaces publics, notamment dans le centre de Wanze", précise l'échevin en charge.

Il sera également utilisé pour les nettoyages intensifs avant et après les manifestations mais aussi pour rendre les cours et les abords des écoles plus propres.

Lors d’accidents ou de constatations de dépôts clandestins, ce nouvel outil permettra en outre de procéder à un nettoyage plus approfondi des zones sinistrées.

Le budget est estimé à environ 25 000 euros TVAC et cet achat s'inscrit par ailleurs dans le cadre du Plan propreté adopté en 2016 et qui s'articule autour de six axes.