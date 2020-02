La motion a été adoptée à l'unanimité lors du dernier conseil communal.



Lors du dernier conseil communal de Wanze qui s'est déroulé cette semaine, les élus ont décidé d'adopter en urgence et à l'unanimité une motion relative au CHR de Huy. Et plus particulièrement à sa maternité, laquelle est vue par les différents chefs de groupe qui ont initié ladite motion, comme un service de proximité par excellence.

Et de faire référence au fait que la mise en place des réseaux prévoit que l’offre hospitalière de proximité doit être la plus proche possible de la population. "Pour garantir une accessibilité de 30 minutes (critère retenu par le KCE) pour l’ensemble des citoyennes, le maintien de la maternité du CHR de Huy est indispensable", est-il souligné.

En outre, il est rappelé dans la motion que la nouvelle maternité du CHR de Huy a été inaugurée en octobre 2019 après des investissements de l'ordre de quatre millions d'euros. "Elle répond à tous les standards de qualité et de confort et peut absorber sans problème plus de 1 000 accouchements". Leur nombre étant jugé suffisant pour assurer la pérennité et la rentabilité de ladite maternité.

Un argument financier est aussi mis en avant puisqu'un accouchement au CHR de Huy ne coûterait pas plus cher au financement fédéral (BMF) qu’un accouchement dans une "grosse" maternité. En effet, c’est l’hôpital qui finance les coûts supplémentaires liés à une "petite" maternité. Or celle du CHR de Huy se veut une maternité à taille humaine sans mettre en péril la qualité des soins.

"Si l’on souhaite une politique de soins accessibles à tous (tant géographiquement que financièrement), dans un environnement de qualité (nouveau service), avec du personnel compétent et à coût efficient, il faut maintenir la maternité de Huy (comme beaucoup d’autres !)", est-il écrit en conclusion de cette motion. Laquelle doit être transmise aux niveaux fédéral et régional.