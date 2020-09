A Wanze, le conseiller communal en énergie et le tuteur énergie du CPAS tiendront un stand commun.

Et ce sur le marché hebdomadaire les 9 et 16 octobre prochains entre 15h et 18h afin d’aider les citoyens dans leurs démarches.

A l’issue de ces deux rendez-vous, l’administration communale et le CPAS étudieront la possibilité de concevoir un guichet énergie commun.

Lequel serait installé le cas échéant au sein même de l'administration communale, et ce à raison d'une fois par mois.

Ce guichet énergie commun aurait pour but de conseiller les citoyens wanzois sur des thématiques liées à l'énergie.

Et ce qu'il s'agisse de la compréhension et de l'analyse des factures de régularisation mais aussi de l'analyse et de l'amélioration de leurs consommations d'énergies.

Sans oublier les démarches à entreprendre pour l'obtention de primes régionales et communales...