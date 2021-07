Récemment, la Région wallonne a sollicité les communes dans le cadre d’un appel à projets "BiodiverCité".

Il s’agit de déposer des projets en vue de mettre en place des actions de préservation et de restauration des espaces naturels et en vue d’augmenter le développement de la biodiversité sur le territoire communal.

Cet appel à projets fédère plusieurs types de subventions et permet aux communes de bénéficier d’un apport plus conséquent permettant dès lors des projets intégrés et globaux.

La commune de Wanze a décidé d’introduire trois dossiers dont un supra communal via le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.

Un premier dossier concerne la verdurisation du cimetière de Vinalmont (engazonnement des allées, installation de plantes grimpantes, plantation d’arbustes et de vivaces, semis d’une prairie fleurie, pose de nichoirs et hôtels à insectes). La commune n’en est pas à son coup d’essai puisque 4 cimetières ont déjà été transformés et ont obtenu le Label "Cimetière Nature". Il s’agit des cimetières de Moha, Wanze, Bas-Oha et Huccorgne.

Un deuxième projet consiste en la plantation d’arbres et arbustes dans le nouveau quartier de Wanze-centre, Allée du Vicinal et Thier Bellevue. La plantation d’arbres a pour vocation première de permettre le développement de la biodiversité mais aussi de lutter contre les îlots de chaleur, phénomène en lien avec les changements climatiques.

Le troisième dossier monté par le Parc Naturel a trait à la création d’un bac de boue pour les hirondelles, à la pose de nichoirs pour les cincles plongeurs en bordure de Mehaigne et pour les moineaux friquets ainsi qu’à la pose d’abris pour les chauves-souris. Ce projet est prévu également dans les 3 autres communes du Parc Naturel.

Le montant total des travaux est de 13.208,97 € hors prestations du personnel communal. La demande d’intervention financière dans le cadre de cet appel à projets s’élève à 10.000 €.

En fonction de la réponse, une partie des travaux pourrait être entamée dès cet automne.