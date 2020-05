Parmi les nombreux conseils communaux étaient programmés en ce début de semaine, celui de Waremme était attendu. Et pour cause au vu de l’importance des points inscrits.

Outre des dossiers relatifs à la fiscalité, aux travaux et à la circulation routière, la sécurité publique était au cœur des discussions. Il fut ainsi notamment question de la planification d'urgence.

Alors même que la Ville est déjà dotée en la matière, il a été décidé d’adhérer à la cellule PlanU. Laquelle a été mise sur pied au niveau de la zone de secours Hesbaye. Vue par le bourgmestre Jacques Chabot (PS) comme "un projet important", elle s’inscrit selon lui dans un esprit de solidarité.

D’autres arguments ont aussi été avancés par ce dernier comme "une mutualisation des frais et une volonté de professionnalisme". Quant à la cellule en question, elle sera composée de trois coordinateurs et de deux pompiers dédicacés spécifiquement à la gestion des crises et autres catastrophes.

"Cela peut se produire partout", a souligné le maïeur qui a été questionné par l’opposition Walter tant sur l’apsect budgétaire que sur le futur rôle de l’agent Planu actuel. "Il pourra s’occuper d’autres tâches telles que les incivilités", a répondu Jacques Chabot, lequel a chiffré le coût à 75 000 euros.

De son côté, la prorogation du plan stratégique de sécurité et de prévention imposé par le niveau fédéral a été adoptée sans encombre. Ce qui fut également le cas pour la fourniture de masques à la population, laquelle est bientôt terminée.

À noter enfin que la Ville a prévu de présenter le 3 juin un plan de relance post Covid-19 voulu social et économique. Mais pas encore à se stade de fumée blanche concernant l’ouverture de la majorité au MR tant que l’USC ne peut pas se réunir.