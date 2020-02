Le vernissage s'est déroulé samedi dernier.

Depuis ce 1er février, une nouvelle exposition a pris place au foyer du Centre culturel de Waremme.

Laquelle se déroule jusqu’au 1er mars et rentre dans le cadre des "Rencontres photographiques de Waremme" programmées les 22 et 23 février.

Le Passage 9 propose ainsi une expérience de "meet and greet" : photographes amateurs ou professionnels sont invités à envahir, avec leurs books, portfolios, cadres, chevalets..., la grande salle du Centre culturel et à la transformer le temps d’une soirée en espace de rencontre et de discussion artistique.

La programmation des Rencontres photographiques est voulue riche et variée, confrontant professionnels et semi-professionnels autour d’un thème commun. La huitième édition qui s'annonce s'articule autour d'une photographie accessible et d'une pratique artistique singulière, dans un monde de l’image en pleine mutation.

Plus d'informations au 019 33 90 94.