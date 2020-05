La bonne nouvelle vient d'être notifiée à la Ville.

C'est une bonne nouvelle qui vient d'être notifiée à la Ville de Waremme par la Communauté française.

Et ce plus particulièrement par l'Office de la naissance et de l'enfance qui a autorisé un accueil supplémentaire en matière de petite enfance.

Tant la crèche communale que la Maison communale d'accueil de l'enfance sont concernées par cette bonne nouvelle.

Laquelle s'inscrit comme rappelé par les autorités locales dans la réforme récente des milieux d'accueil qui vise à renforcer leur qualité et leur accessibilité.

Concernant Warmeme, 49 places au lieu des 48 actuelles et 14 places au lieu des 12 actuelles sont désormais ainsi autorisées.