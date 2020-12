Les policiers ont alors décidé de patienter pour voir si l'homme n'allait pas revenir sur les lieux de son méfait. Et ça n'a pas manqué : l'individu est revenu sur place vers 20h15, a brisé la vitre et a cette fois réussi à s'emparer de trois montres, d'une valeur estimée entre 200 et 300 euros chacune. Les policiers sont alors intervenus et ont interpellé le suspect.

Ce dernier déjà connu des services judiciaires pour des faits de vol, a été déféré ce matin au Parquet de Liège. Le dossier a été mis à l'instruction. Les montres, endommagées, n'ont pas pu être restituées.

Ce samedi, vers 19h, un homme d'une trentaine d'années a tenté de briser la vitre d'un magasin à Waremme, en province de Liège. Le suspect a ensuite quitté les lieux, sans rien emporter. Le gérant du magasin, prévenu par des témoins, s'est rendu sur place, ainsi que les forces de l'ordre.