Un homme âgé de 41 ans, originaire de Waremme encourt dix mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir détenu, mais aussi partagé des images pédo-pornographiques. C’est un plan d’action européen mis en place pour traquer la pédopornographie sur Internet qui a permis de mettre en lumière le comportement adopté par le quadragénaire.

L’intéressé, malgré son âge, n’a jamais entretenu une relation affective avec personne. Il vit toujours chez ses parents et passe son temps à aller sur Internet ou encore à s’intéresser aux animes. Ce n’est évidemment pas un crime en soi, mais lors de son surf sur Internet, il a fait des recherches spécifiques pour trouver des images et des vidéos de mineures d’âge. Il a ainsi fait des recherches avec comme mot clé "pré-teen" ou encore "pédo", ce qui fait dire au parquet que l’intéressé était tout à fait au courant du type de fichier qu’il téléchargeait. Une visite domiciliaire a été réalisée dans la maison des parents de l’intéressé. Il est apparu qu’en un seul mois en 2016, il a diffusé pas moins de 100 000 fichiers. Son ordinateur comportait plus de 4 000 images.

Les fichiers litigieux étaient classés dans des dossiers dont les intitulés ne peuvent laisser planer le doute. Grâce à des logiciels peer-to-peer, il a partagé de nombreux fichiers avec d’autres utilisateurs. Le suspect a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège. "Pour le moment j’aide mes parents parce qu’ils ne sont pas très en forme", a indiqué le prévenu qui n’a aucun revenu. Le suspect a nié avoir volontairement téléchargé les fichiers litigieux. "Je ne sais pas d’où ça vient, je n’ai pas téléchargé cela. J’ai téléchargé du cosplay. J’aime les personnes qui s’habillent comme dans des dessins animés. J’aime bien les dessins animés japonais." La juge a rappelé au prévenu que pour assouvir les pulsions des personnes téléchargent et consultent des fichiers de ce type, des enfants se font réellement violer. L’homme qui se défendait seul a demandé à bénéficier d’un sursis probatoire.