Il est alors monté dans le véhicule et s’est rendu à Waremme, au domicile de son ex. Là, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de foncer droit dans la maison, percutant violemment la porte de garage. Il a ensuite défoncé la porte d’entrée et a tout cassé dans le hall, avant de repartir.

L’homme s’est ensuite garé dans une rue de la Capitale de Hesbaye et ce, de manière tellement “particulière” qu’un riverain lui a demandé de mieux de parquer. Le ton est monté à tel point que le riverain a appelé la police.

Comme l’alerte avait été donnée pour les premiers faits, le conducteur a immédiatement été interpellé. privé de liberté, il a été déféré, dimanche au parquet de Liège où son dossier a fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel.

Vendredi, un Flémallois de 33 ans a été interpellé après avoir commis des faits peu communs. En effet, alors qu’il se trouvait chez lui avec une amie, l’homme a profité de l’inattention de cette dernière pour lui voler les clés de sa voiture.