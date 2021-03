Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture a fait une embardée impressionnante à Waremme.

Il était aux environs de 23 heures lorsque la police et le dépanneur Munsters ont été appelés à intervenir sur un impressionnant accident de la route qui venait de se dérouler sur la Chaussée Romaine à Waremme.

Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur d’une Opel Corsa a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur la Chaussée Romaine à hauteur d'un ilot directionnel.

La voiture est montée sur l’ilot central de la chaussée et l'automobiliste n'était plus capable de bouger son véhicule seul. Heureusement, l’accident n’a pas fait de blessé, mais la voiture n'était plus en état de circuler.

Le dépanneur Munsters est intervenu sur les lieux pour descende la voiture de l'ilot. La police est également intervenue pour sécuriser les lieux.