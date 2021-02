Waremme: lancement des travaux du nouvel insectarium Liège Bruno Boutsen © D.R.

Via communiqué, la Ville de Waremme annonce que les travaux de construction de l'insectarium Hexapoda vont débuter le lundi 8 mars sur le site de la Maison de Hesbaye.

Ce nouvel insectarium sera la seule structure muséale et la seule attraction touristique de Wallonie entièrement dévolue au monde des insectes.



Elle proposera à un public familial, scolaire et estudiantin des informations scientifiques vulgarisées sur les différentes facettes de la biologie de ces derniers.



Les différentes thématiques abordées seront renforcées par l'exposition de spécimens vivants et naturalisés, par la projection de films et de photos scientifiques, par des animations multimédias, par des accès à des bornes interactives connectées à des bases de données biogéographiques et à des bibliothèques virtuelles.



L'insectarium abritera également les collections de l'ULiège qui sont actuellement conservées à l'Unité d'Entomologie fonctionnelle et évolutive de Gembloux Agro-Bio-Tech.



Ces collections sont riches de trois millions de spécimens, provenant en grande partie du territoire wallon, et constituent donc un patrimoine scientifique et historique unique.



Les travaux de construction ont été confiés à la SPRL Daniel Stoffels pour un montant de 1 403 805 euros. Quant à la a durée des travaux, elle est fixée à plus d'une année.



A noter que pour la réalisation de ce projet, la Ville de Waremme a bénéficié de deux subsides en provenance de la Wallonie (CGT) et de la Province de Liège (LEM).