Le bourgmestre et ses échevins viennent de le décider: Waremme n’organisera à nouveau pas son carnaval cette année. La semaine dernière, le mayeur Jacques Chabot attendait de voir l’évolution des chiffres de Covid avant de décider quoi que ce soit.

Plus question de tergiverser: Waremme vient de positionner contre l’organisation du carnaval. "On a décidé de ne pas l’organiser car on ne sait pas prévoir aujourd’hui quelles seront les conditions sanitaires lors du carnaval, explique Jacques Chabot. On a quand même les plus grandes craintes avec tout ce qu’on entend aujourd’hui…"

Autre argument sur lequel le collège waremmien s’est appuyé pour prendre sa décision: ce qui se fait ailleurs. D’autres Communes de la province de Liège se sont déjà positionnées contre l’organisation de leur carnaval. "On ne veut pas se différencier de toutes les villes qui ont choisi cette année de ne pas l’organiser." Et déjà, le bourgmestre waremmien affirme sa volonté, et celle des échevins, d’organiser un événement de masse à caractère culturel. A organiser quand? Pendant l’été, "à l’entrée ou à la sortie". Quel type d’événement? Rien n’est encore décidé. "On n’a pas encore de précision sur ce que cela pourrait être, ni sur la date. On va prendre quelques informations, des suggestions sur le type d’événement à organiser."

Le carnaval de Waremme devait avoir lieu en mars. Une troisième édition supposée se tenir le troisième week-end de mars. Il avait déjà été annulé l’an dernier, déjà à cause du Covid. Il le sera encore cette année. Au grand dam du comité organisateur… "On s’en doutait un petit peu, on en était même presque sûr, explique Loïc Bonnechère, au nom du comité organisateur. On ne peut pas organiser un événement d’une telle ampleur, avec un public de 20.000 personnes, si les mesures ne sont pas allégées, si les secteurs touchés ne sont pas revenus à une organisation normale. Je suis du même avis que le collège" et cela, sans vouloir embêter les gens. Mais "par mesure de sécurité pour tous et la santé de tous, il vaut mieux éviter." Loïc Bonnechère l’annonce cependant, en 2023, le comité mettra les petits plats dans les grands "pour faire quelque chose de beau". Il ne reste plus qu’à patienter un an encore.