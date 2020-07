A Waremme, le bourgmestre Jacques Chabot avait déjà anticipé les mesures renforcées prises par le CNS de ce jeudi en prenant un arrêté de police ce mercredi rendant obligatoire le port du masque sur le marché hebdomadaire du vendredi.

Le bourgmestre a dès à présent élargi cette obligation du port du masque aux rues commerçantes les plus fréquentées telles que l'avenue Reine Astrid et la rue Joseph Wauters, ainsi qu'à " tous les espaces commerciaux d'une certaine envergure" (bowling, Colruyt...), explique-t-il. Le port du masque est également obligatoire aux plaines de jeux situées sur le territoire waremmien.



"Par la suite, s'il faut prendre de nouvelles mesures, on les prendra", ajoute le bourgmestre. Dans les petites rues commerçantes peu fréquentées, "on fait confiance aux gens". Et de rappeler que les mesures de distanciation sociale restent valables partout !

Les cafetiers et l'Horeca rappelés à l'ordre



Enfin, une lettre "très précise a été distribuée ce matin à tous les cafetiers et espaces horeca pour les inviter à faire respecter les mesures de distanciation sociale ainsi que les heures de fermeture, avec amendes à la clé et des contraintes".