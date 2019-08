Depuis quelques semaines, les migrants occupent le stade de football du club de Waremme. "Nous les acceptons mais ils y passaient leurs journées. En cette période de stages, cela dérange les parents", explique Denis Mottard, le responsable des infrastructures.

Après quelques abus, les règles à respecter sont strictes. "Les avoir chez nous n’est pas un vœu mais bien une tolérance. J’ai pris contact avec le comité d’accompagnement et ils peuvent occuper les lieux de 22h à 7h", explique le bourgmestre, Jacques Chabot.

En 2018, Waremme signait une charte la désignant commune hospitalière. Des mesures d’accueil ont alors été prises. "Ils peuvent aller à la Maison de la Laïcité, qui se trouve à quelques mètres du stade, de 17h à 21h. Ils y reçoivent de l’eau, de la soupe, des invendus et leurs vêtements sont parfois lavés. Ils ont aussi accès aux anciens sanitaires du stade sous la tribune."

Selon les autorités toujours, c’est durant la journée que la tension serait plus palpable. "Tout se passe bien mais la population est inquiète des vols et des incivilités. Ils déambulent dans la rue et attendent devant la maison de la laïcité."

La majorité de ces migrants tenterait de filer vers l’autoroute. "Leur objectif est de monter dans un camion pour rejoindre l’Angleterre", poursuit le bourgmestre prêt à aider… dans une certaine limite. "Nous sommes démunis. Si, nous pourrions mettre un local à disposition. Le problème, c’est qu’ils sont trente aujourd’hui mais seront deux cents demain si nous faisons cela."

Mardi, les différents services de police ont mené un contrôle. "Ils sont allés à Remicourt, où il y a un relais routier. Ils ont découvert d’anciens baraquements qui menaçaient de s’effondrer dans une propriété privée. Là-bas logeaient onze migrants dont une femme enceinte et quatre mineurs. Ils ont été conduits à Liège mais relâchés peu après. Des contacts ont été pris avec l’office des étrangers pour les mineurs."