Une fois n’est pas coutume, il y avait pour ainsi dire matière à l’ordre du jour du conseil communal de Waremme de ce lundi soir.

Lequel, se déroulant toujours en visioconférence, a débuté par une interpellation citoyenne, chose plutôt rare. Cette dernière était l’œuvre de Christian Orban, âgé de 65 ans et fondateur du groupe "Waremme Can Non".

Bien connu dans l’entité, cet homme a entrepris de sillonner les rues, peu importe le temps, afin de pratiquer ce qu’il appelle le "ramarchage". C’est ainsi qu’il s’attelle avec d’autres citoyens au ramassage des déchets sauvages.

Le moins que l’on puisse écrire est que ce Waremmien amoureux de la nature et de la balade en a parcouru des kilomètres, au nombre d’environ 3 000 rien que l’an dernier.

Son interpellation au collège communal avait donc trait sans surprise aux… déchets ou plutôt à une certaine catégorie d’entre eux. Soit en l’espèce le dépôt d’imprimés publicitaires plastifiés sur les véhicules en stationnement.

Après avoir rappelé qui il était et au nom de quoi il agissait, Christian Orban a fait référence à la législation régionale et au règlement général de police à adapter selon lui. Et de faire aussi le parallèle avec les masques jetés en rue.

C’est l’échevin en charge Raphaël Dubois (Pour Waremme) qui lui a répondu, rendant hommage à son action et qualifiant les dépôts sauvages de "véritable fléau".

Ce dernier a reconnu l’existence d’un nouveau décret wallon mais "suite à un recours, la police ne peut agir que depuis 2020". Une nécessité de flagrant délit est également évoquée, de quoi rendre difficile la constatation de l’infraction.

Concernant le règlement général de police, l’échevin waremmien a indiqué sa volonté de l’adapter, sur ce sujet comme sur d’autres. "Notre souhait est de le faire sur l’ensemble de la zone de police". Et de conclure : "La bureaucratie ne doit pas vous démotiver".