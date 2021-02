Ce mardi 23 février en commission Mobilité de la Chambre, le député fédéral Hervé Rigot (PS) a questionné le ministre en charge de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) à propos de la sécurisation des parkings vélos et de l’aménagement du parking de la gare SNCB de Waremme.

Et ce alors même que l'on a appris récemment que cette dernière faisait partie de celles concernées par la décision prise de fermeture des guichets.

Pour le député socialiste, cela fait un certain temps que les bicyclettes ne sont pas en sécurité et que de trop nombreux navetteurs ont connu des désagréments liés tantôt au vol tantôt au vandalisme.

Dans sa réponse, le ministre a assuré que Waremme ferait bien partie du prochain plan de de renouvellement des abris pour vélos et qu'à l'avenir, elle disposera d’un abri sécurisé.

Concernant le parking situé le long des voies et dont l'état laisse à désirer depuis plusieurs années, il a été précisé que des pistes d’aménagement étaient possibles.

A charge le cas échéant pour la SNCB d'entreprendre des travaux visant à rendre l’endroit plus propre et plus enclin à remplir sa mission.

C'est ainsi que le bourgmestre Jacques Chabot (PS) a écrit au ministre en charge afin de lui proposer d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de concertation avec les services d’Infrabel et de la SNCB.

Et ce en vue de définir les pistes qui mèneront à la réalisation de ces travaux ardemment souhaités par les élus communaux.