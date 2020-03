Un cabinet pluridisciplinaire reçoit les patients atteints de syndromes grippaux.



Au regard de l’évolution des cas avérés de coronavirus sur le sol belge et au vu des situations vécues dans d’autres pays européens comme l’Italie et l’Espagne, il apparait évident que les risques d’engorgement des services d’urgence des différents hôpitaux sont grands et que ceux-ci peuvent entrainer des conséquences en cascade.



Les médecins de première ligne sont les mieux à même de poser un premier diagnostic et d’orienter avec le plus de pertinence les patients vers les services d’urgence lorsque cela est nécessaire.

Depuis ces derniers jours, il leur est permis de consulter à distance par le biais de conversations téléphoniques. Si cette pratique est louable en vue de diminuer les risques de contamination du corps médical, certains praticiens seront de facto contraints de recommander le renvoi vers les urgences.

Et ce car, dans le doute, le principe de précaution entraînera cette décision. De plus, certains patients ne se sentiront que pleinement rassurés qu’après un rendez-vous en face-à-face avec leur traitant.

Au sein de Waremme Santé, on a décidé d'innover et d'organiser des rendez-vous spécifiques aux patients atteints de syndromes grippaux.

"Notre infrastructure nous permet d’organiser deux flux bien distincts de patients (médecine générale & syndromes grippaux) avec des entrées séparées. Nous croyons que c’est avec des mesures de ce type que nous pourrons maintenir la courbe d’occupation hospitalière sous le seuil de saturation".

A noter que cette pratique a été concertée avec des membres des deux pôles hospitaliers présents à Waremme qui ont accueillis positivement cette initiative.