Les deux jeunes hommes ivres déambulaient torse-nu dans les rues de la ville

Gilles et Lucas, deux Waremmiens âgés de 35 ans et de 22 ans, encourent des peines de travail devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir provoqué du grabuge à Waremme le 23 juillet 2020. Le premier aurait menacé un client d’une taverne d’un couteau tandis que le second s’est rebellé contre la police et a craché au visage des inspecteurs.