Dans le cadre des prochaines activités du Passage9, l’équipe du Centre culturel de Waremme lance un appel aux artistes locaux !

Et ce qu'il s'agisse des mobilisations dans le cadre de Still Standing for Culture ou encore des festivités pour la réouverture de la culture...

Cet appel est dédié aux artistes habitant Waremme ou ses alentours et souhaitant participer au mouvement culturel, pratiquer leur art et en faire profiter les autres.

Il suffit de compléter le formulaire de candidature dont le lien est le suivant: https://bit.ly/3ly9YZ2

En cas de questions : contactez le Centre culturel au 019 58 75 22 ou via geraldine.blavier@passage9.be