Le service Environnement de la Ville de Waremme va organiser la première édition de l'événement "WAWAPP! Waremme plus propre". Lequel consistera en un grand ramassage de déchets qui aura lieu autour du week-end des 27 et 28 mars prochains.

Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan Local de Propreté qui vise pour rappel à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur le territoire communal.

Une zone de ramassage sera fixée lors de l’inscription d’une personne ou d’un groupe de personnes appartenant à la même bulle sociale. Il sera également possible de réaliser un regroupement de deux bulles sociales (maximum 4 personnes).

Un appel aux volontaires sera effectué via les réseaux sociaux, le site Internet de la Ville et aussi dans les écoles via un "toutes-mallettes".Les citoyens peuvent s'inscrire à partir du lundi 8 mars auprès du service Environnement et les inscriptions seront clôturées le vendredi 26 mars à midi.Un mode d'emploi, des gants, des chasubles ainsi que des sacs poubelles seront mis à disposition des participants et livrés à domicile par la Ville.Le ramassage proprement dit aura lieu le lundi 29 mars sur la base des signalements faits par les "WAWAPPEURS" (via téléphone, mail ou l'application Betterstreet).Cette action sera relayée sur les réseaux sociaux et les "WAWAPPEURS" seront invités à se prendre en photo avec leur matériel. L'ensemble des déchets sera rassemblé et pesé dans un grand container prévu pour l'occasion.