Dans le cadre du mouvement "Still Standing for Culture", le centre culturel de Waremme "Passage9" offre une après-midi dansante, musicale et théâtrale au parc des Maïeurs.

Le tout ce mercredi après-midi entre 14h30 et 16h dans une ambiance voulue détendue et colorée.

Se succéderont durant cet après-midi:

· Alex devant les Cimes: chanteur, compositeur, musicien et interprète, il livre des textes touchants et justes, dans un univers musical pop rock.

· Performance “Entre Deux” par JC Choregraphy: Justine Copette a pour but de faire redécouvrir l’espace aux spectateurs en les invitant à voyager par le biais de la danse.



· Ben Jam artist: guitariste et chanteur, il ravira les oreilles de covers et de compositions personnelles.

· “La brigade hyper hygiéniste“: un duo comique veillant au strict respect des mesures sanitaires.