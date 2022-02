Il y a une quinzaine de jours, Hervé Rigot, échevin des Travaux à Waremme, emboîtait le pas de nombreux riverains et poussait à son tour un coup de gueule contre la lenteur des travaux de réalisation de deux ronds-points sur la Chaussée romaine. Des retards de chantier qui ont naturellement un impact sur la mobilité des usagers et sur les commerces qui bordent la voirie. Le collège communal exigeait de l’entreprise en charge du chantier, Nelles Frères, des mesures claires. Telles qu’une rectification de la signalisation et la réparation du revêtement de la voirie quand nécessaire. Le bourgmestre et les échevins étaient prêts à tout faire "pour faire bouger les choses".

Et cela bouge. Une réunion entre représentants de la Ville, zone de police de Hesbaye, maitres d’ouvrage SPI et le Service public de Wallonie a permis de faire avancer les choses. Ensemble, ils ont défini la méthodologie "pour aborder la suite de ce chantier compliqué qui implique la coordination d’une dizaine d’entreprises", explique le bourgmestre waremmien Jacques Chabot.

Déjà, le collège communal a validé un plan de circulation relatif à la réalisation du deuxième rond-point, à hauteur du concessionnaire Peugeot. Ce plan évite la fermeture d’un tronçon sur cette voirie pénétrant dans le centre-ville. Il garantit le maintien de la circulation dans les deux sens et l’accessibilité aux commerces. Et il vise aussi à protéger les riverains des rues qui auraient été impactées par une déviation. "Cette option défendue par la Ville en amont de la réalisation de ces travaux" implique cependant un délai plus long de leur réalisation. En gros, le chantier ne devrait pas se terminer avant octobre prochain, si les conditions climatiques ou encore l’interaction avec les impétrants ne viennent pas le perturber.

L’entreprise en charge du chantier doit aussi continuer à être attentive au remplacement de la signalisation si cela s’avère nécessaire, à réparer les dégradations. Et un éclairage adapté? L’éclairage qui avait été mis sur pause le temps des travaux devrait être relancé sur le premier tronçon concerné par ces travaux pour début mars.

Et pour assurer la sécurité autant des personnes qui empruntent la Chaussée romaine pendant ces travaux que les ouvriers qui y travaillent, le bourgmestre rappelle que la vitesse autorisée est limitée à 30 km/h. Et pour s’assurer que cette vitesse ne sera pas dépassée, la Ville "demande qu’un système de radar soit mis en place". Aujourd’hui plus encore, elle est bien consciente que ce chantier cause des désagréments mais les travaux "permettront à terme de fluidifier la circulation et sont nécessaires avant les travaux du nouveau parc d’activités économiques." Voilà qui est donc précisé.