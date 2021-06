Travaux de balayage des filets d'eau, de désherbage des bords de voiries et de curage des avaloirs vont débuter ce mardi sur le territoire communal de Waremme.



Une première campagne, réalisée fin 2020, avait permis d'entretenir plus de 131 kilomètres de filets d'eau et de curer l'ensemble des avaloirs, soit près de 2250 pièces.



Ces travaux sont confiés à la société privée Laurenty et réalisés sous le contrôle et les directives du service communal concerné.



L'opération devrait durer 3 à 4 semaines et nécessitera, pour certaines voiries du centre-ville, des mesures particulières en matière de stationnement.

Les riverains concernés seront prévenus en temps utile.



Quant au coût de l'opération, il est de 46.425,86 euros TVAC.

Les autorités communales se réjouissent de cette campagne qui vise à réduire les risques d'inondations.