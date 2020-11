Depuis 2015, le conseil communal des Enfants, avec le soutien de l'échevinat de la Jeunesse, collecte des jouets au profit des enfants défavorisés de Waremme, et ce en collaboration avec le CPAS.

Cette année et en raison de la crise sanitaire, des jouets seront récoltés mais aussi des vivres au profit de l'ensemble des associations de Waremme (Hesbicoeur, Entraide et Croix Rouge).

Afin de réaliser ce projet, les enfants eux-mêmes en seront les messagers au sein de leur école en tentant d'insuffler, auprès de leurs copains de classe, des valeurs de solidarité et d'entraide.

Les dépôts se feront UNIQUEMENT sur rendez-vous au 0479 27 88 133 ou via cce@waremme.be et les dons seront récoltés dans le hall du complexe sportif les 15 et 16 décembre.

Le port du masque sera obligatoire et le respect des mesures sanitaires sera aussi d'application. Quant à l'activité, elle sera ou non maintenue en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.