Dénommée WeCare, elle vient d'être mise en ligne.

Vous faites partie des personnes isolées et ou fragilisées et vous avez besoin d'aide en cette période de confinement.

La Ville de Waremme, son CPAS et le Plan de cohésion sociale viennent de mettre en ligne une plateforme.

Dénommée WeCare, elle rassemble différentes initiatives solidaires et permet de:

✅ vous aider à réaliser vos courses alimentaires (un seul magasin - maximum 25 euros).

✅ vous rendre à la pharmacie.

✅ livrer votre repas à domicile sur demande en téléphonant au CPAS (Mme Doppagne 019 54 97 45 - Mr Derenne 019 54 97 46)

Il est possible à toute personne intéressée de s'inscrire via https://www.impactdays.co/waremmesolidaire/