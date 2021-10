Dans la nuit de vendredi à samedi, deux personnes âgées d’une vingtaine d’années se sont retrouvées dans un état de choc à la suite d’un accident dans le centre-ville de Waremme.

Il était 2 h 03, lorsque les pompiers de la zone Hesbaye sont intervenus sur un accident de la route, au début de la rue de Huy à Waremme, à hauteur du café La Taverne et du Bagel Store. Un homme et une femme âgés d’une vingtaine d’années se trouvaient à bord du véhicule. Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et fait une embardée.

L’auto a terminé sa course en défonçant la vitrine du Bagel Store tout proche. Les deux occupants n’ont pas été blessés. Un véhicule de balisage et une ambulance ont été envoyés sur place. Les hommes du feu se sont rendus sur les lieux pour venir en aide aux personnes impliquées dans les faits.