On le sait, le quotidien de bon nombre de familles reste compliqué un peu plus de deux semaines après les inondations ayant lourdement touché certaines régions de la province de Liège... Sachant que certains ménages n'ont pas encore récupéré de l'électricité et/ou n'ont plus de lave-linge en raison des inondations, une buanderie mobile passera par Chaudfontaine et Vaux-sous-Chèvremont. L'ASBL Formidable, en collaboration avec Flora by Ethias, mettra à disposition des personnes sinistrées une "Wash mobile" et ce, gratuitement. Quand? Ce jeudi 5 août à Source O Rama (avenue des Thermes à Chaudfontaine) et ce vendredi 6 août à hauteur de l'église de Vaux-sous-Chèvremont, de 10 h à 17 h 30.

Comme le nom l'indique, une "Wash mobile" est une camionnette pourvue de deux machines industrielles (cycle de 25-30 minutes) et deux sèche-linges.

L'ASBL Formidable, active dans la région de Charleroi, mène diverses actions en faveur des personnes précarisées et des sans-abris. Et parmi les projets développés, il y a notamment cette "Wash mobile" partant du constat qu'il n'est pas facile pour les personnes plus démunies d'avoir une bonne hygiène de vie et ce, pour des raisons financières et matérielles. Cette camionnette aménagée en buanderie ambulante permet ainsi d'aller à la rencontre des personnes sans-abris ou se trouvant dans des situations de précarité afin de leur permettre de laver leur linge gratuitement. Ce qui contribue à améliorer leur hygiène de vie et, par la même occasion, leur estime de soi!