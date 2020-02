La fédération du PS s'est exprimée en ce sens.

Via communiqué, la fédération du PS de Huy-Waremme tient à exprimer son soutien inconditionnel aux élus locaux et aux habitants de Wasseiges et environs.



Nombre d'entre eux se mobilisent en effet depuis plusieurs semaines après avoir appris l’intention de l'intercommunale Intradel de fermer son parc à conteneurs d'Ambresin.

Cette décision irait selon les élus socialistes à l’encontre d’une réalité de terrain et des politiques progressistes qu'il y a lieu selon eux de mener.



A noter que lors de la dernière réunion de son CA, Intradel a suspendu cette décision, souhaitant privilégier la concertation.