Cette décision prise mercredi 14 juillet par la bourgmestre de Limbourg, Valérie Dejardin, d’évacuer tout le centre de Dolhain, situé le long de la Vesdre, fut la bonne… Dans le centre de l’entité en effet, on dénombre aujourd’hui quelque 1 200 habitations sinistrées. Comme ailleurs dans la vallée de la Vesdre, l’eau est montée comme jamais auparavant (3,70 m) dans la nuit de mercredi 14 à jeudi 15 juillet. Mais les habitants avaient fui, préventivement.

Cette politique de prévention a bel et bien payé puisqu’on ne compte aujourd’hui aucune victime dans la commune de Limbourg. Raison pour laquelle la prévention sera à nouveau de mise, ce week-end. Comme nous le précise Denis Martin, directeur général de la commune, “de nouvelles précipitations sont annoncées mais on ne sait pas nous dire si elles seront problématiques. De notre côté, nous ne désirons pas réveiller les gens et prendre une décision en urgence… Et vu qu’il n’y a déjà plus grand monde dans le centre de Dolhain et de Goé, nous demandons aux habitants de ne pas être présents de samedi midi à dimanche midi”. Préventivement donc…

