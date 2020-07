Pas moins de 54 emplois sont menacés!

Nouvelle douche froide chez Hexcel à Welkenraedt, ce vendredi matin! En effet, moins de deux ans après une restructuration qui s’était soldée par la perte de 51 emplois, cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de structures "nid d’abeille" pour l’aéronautique civil et militaire, a annoncé au conseil d’entreprise son intention de se séparer de 54 personnes supplémentaires. Un coup dur pour les 152 travailleurs occupés sur le site de Welkenraedt (122 ouvriers et 30 employés), que dénoncent les organisations syndicales ACV-CSC METEA et CNE!

"En 2018, nous avions pu négocier une majorité de départs en RCC (NDLR: régime de chômage avec complément d’entreprise) mais, cette fois, la pyramide d’âge ne le permettra plus. Nous allons bien sûr explorer toutes les pistes possibles pour sauver un maximum d’emplois", explique René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC METEA.

Pourquoi une telle situation? La chaîne des fournisseurs des constructeurs aéronautiques subit de plein fouet la baisse de production d’avions engendrée par l’effondrement du trafic aérien lié à la crise du Covid-19...

"L'annonce d’Hexcel confirme ce que nous redoutions… Le groupe réclame des compressions de personnel partout dans le monde, estimant qu’il n'y aura pas d’amélioration avant quatre à cinq ans. Nous sommes très inquiets pour les semaines et les mois à venir pour l’ensemble du secteur aéronautique, comme pour celui de l’automobile d’ailleurs", souligne René Petit.

ACV-CSC METEA et la CNE précisent qu'ils vont mettre à profit la phase de consultation et d’information de la procédure Renault pour obtenir des garanties pour l’avenir et ce, afin de pérenniser l’activité sur le site de Welkenraedt.