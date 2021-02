La Ville de Verviers a fait le point sur son vaste dossier de rénovation urbaine intitulé "Verviers Ville conviviale", qui a pour but de redessiner le visage de son centre-ville. Le projet entre dans une phase importante avec le lancement, prévu le 8 mars, des travaux sur l’axe Xhavée-Crapaurue, qui relie l’hôtel de Ville à la gare centrale. Il s’agit de la partie la plus impactante en termes de mobilité.

Le cahier des charges prévoyait, à la base, un travail à demi-voirie mais cette solution a été abandonnée. Le chantier sera finalement phasé avec des fermetures de voirie. Les rues Xhavée et Crapaurue seront ainsi fermées à la circulation afin que les travaux se déroulent de manière optimale.

"La réflexion a évolué à la demande de l’entrepreneur", a expliqué l’échevin en charge des Travaux Maxime Degey, "on aurait eu plus de problèmes de mobilité si on avait maintenu le chantier en demi-voirie."

40 000 m2

Ces changements permettront de faire gagner du temps, de sécuriser davantage les lieux et de fluidifier le trafic, estime l’auteur du projet Laurent Minty. "Tout ce qui était prévu en 2022 est comprimé sur 2021, cela nous fait gagner six mois", a-t-il indiqué. L’objectif est de réaliser les aménagements de surface sur cet axe pour la fin de cette année.

Concernant les autres chantiers du dossier, notons que la place Verte sera finie en mai : il reste à l’embellir de pierre bleue. S’ensuivra ensuite le rafraîchissement de la place des Martyrs au printemps. Pour l’année prochaine, 80 % du projet "Verviers Ville conviviale" devrait ainsi être terminé.

Pour rappel, cet immense projet qui consiste en 40.000 m2 de chantier en plein cœur de la ville impactera Verviers jusqu’en juillet 2023. Les premiers travaux ont commencé en août 2019. L’investissement total est de 18 millions d’euros, cofinancés par les fonds européens Feder et la Wallonie.