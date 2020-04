Liège L’agence fédérale des médicaments a enfin donné son feu vert.

On s’en souvient, le 2 avril dernier, les tests sérologiques Covid19 de ZenTech avaient été mis à disposition du CHU de Liège pour évaluation et validation dans le cadre d’un processus de screening en milieu hospitalier.

Les résultats de cette validation ont démontré les excellentes spécificité et sensibilité du test liégeois ont été directement transmis à l’Agence fédérale belge des Médicaments et des Produits de Santé, l’AFMPS. La réponse vient d’arriver est les tests liégeois sont autorisés en Belgique.

Pou rappel, située dans le Parc scientifique de Liège, la société de biotech ZenTech est spécialisée dans le développement de kits de dépistage des maladies du système immunitaire, en général, dans le dépistage desdites maladies détectables dès les premiers stades de la vie ainsi que de maladies rares, en particulier.

Suite à l’évaluation du CHU, il est apparu que le test était efficace, rapide (15 minutes pour savoir si vous êtes immunisés par rapport au virus) et peut-être produit rapidement chez nous. C’est tellement vrai que la société liégeoise a décidé de lancer sa propre ligne de production, ce jeudi avec la possibilité de produire un million de tests par mois.

Commande ou pas…

"Le défi étant à la fois urgent et majeur, nous souhaitions pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins essentiels des institutions et organismes de soins en matière de screening de leur personnel et des patients en Belgique", souligne Jean-Claude Havaux, Président-Fondateur de ZenTech, "et ne plus être tributaires d’embargos ou de délais de livraison liés à des restrictions douanières."

Des commandes du monde entier affluent déjà au centre de production de Liège… mais pas encore en provenance de Belgique… Même si l’autorisation est enfin arrivée, la société liégeoise a reçu une commande de l’État fédéral belge mais attend toujours à l’heure actuelle la confirmation écrite.

Gageons que cela ne saurait tarder.

J.-M. C.