innovation Un magasin de produits locaux, artisanaux et de 2e main, oui. Mais avec une particularité.

La crise sanitaire a permis à beaucoup de réfléchir à des projets et de nouer des liens inattendus.

Ce phénomène s’est produit à Warsage, près de Visé. "Pendant le confinement, je vendais des objets par le biais d’un vide-greniers", narre Édith Weustenraad. "Et, à 20h, on se retrouvait devant chez nous pour saluer le travail du monde hospitalier. C’est là que Joël et moi avons appris à nous apprécier. Il connaissait beaucoup de monde et je cherchais un endroit pour stocker de la marchandise."

"J’ai trouvé ce projet, avec un but précis, sympa", reprend Joël Linotte, "J’avais envie de booster notre village et Édith s’est vite inscrite comme une partenaire de confiance pour ouvrir ce genre de magasin."

Nous y voilà. Dès le 1er août (10h), vous pourrez découvrir le nouvel espace aménagé (Happy JoE Store) dans le prolongement de la maison de Joël.