Jeudi soir, les instances de la Zone de secours se sont réunies afin de voter le budget 2021. Celui-ci prévoit le développement de la cellule PlanU avec l’arrivée début janvier de 3 coordinateurs planu.

Pour rappel, cette cellule se chargera, pour le compte des communes, des tâches prévues par l’arrêté royal du 28 mai 2019 en matière de planification d’urgence. Avec ces recrutements, la cellule sera au complet.

Plusieurs acquisitions sont également prévues en 2021 suivant le plan d’investissement établi jusqu’en 2033. Citons ainsi :

l'aquisition de deux autopompes pour un montant de 1,7 millions € ;

l'acquisition d’une ambulance pour 150.000 € ;

l'aménagement d’un nouveau véhicule pour l’ARTH pour 16.000€ ;

Plus quelques autres investissements récurrents : remplacement de radios Astrid, matériel de désincarcération, ….

Afin de financer ces nouveaux projets, les dotations des autorités locales (communes et Province) seront augmentées de 1€/hab en 2021, soit 34€/hab. Avec la reprise d’une partie de ces dotations par la Province, le montant à charge des communes est ramené à 24€/hab.

"J'insiste sur la gestion saine de la Zone mais également sur les investissements, tant en moyens humains que matériels" explique le président de la zone, Manu Douette. "Ils sont constamment réalisés afin de garder un service efficace et innovant avec le projet de la cellule PlanU ». Il en profite pour également : « remercier, avec l’ensemble de ses collègues du Conseil, le personnel de la Zone de secours pour son implication et son engagement au profit de la sécurité et de la santé des citoyens dans la période très compliquée que la Belgique traverse actuellement."