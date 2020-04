La fabrication mobilise 80 bénévoles de Bastogne, Bertogne, Ste Ode, Vaux-sur-Sûre

La crise sanitaire du Covid-19 a donné lieu à un élan de solidarité sans précédent dans les communes de Bastogne, Bertogne, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre. Pas moins de 80 bénévoles confectionnent des masques buccaux en tissu afin que le plus grand nombre puisse se protéger. 12.000 pièces ont déjà été fabriquées.

L’initiative ? Elle revient à Stéphanie Calbert, institutrice à Givry et créatrice de foulards, écharpes et autres essuies brodés. "Le 16 mars, j’ai été contactée par la directrice d’une maison de retraite d’Attert", explique-t-elle. "Elle m’a commandé une centaine de masques pour son personnel. D’autres commandes me sont parvenues et j’ai demandé un peu d’aide. Le nombre de réponses a dépassé toutes mes espérances. Le projet a suscité un bel engouement."

Stéphanie Calbert a décidé de centraliser tous les masques chez elle à Givry et de dispatcher les différentes étapes du travail chez les couturières bénévoles de la région. Une dizaine de livreurs ont rejoint l’équipe.. La page Facebook Les petites mains merveilleuses a été créée afin de faire connaître l’action de solidarité et de permettre à tout un chacun de passer commande.

Des sous-groupes ont été mis en place avec à leur tête Nathalie Jaumain (Sainte-Ode), Sophie Genon (Bertogne), Stéphanie Thumson (Bastogne) et Laureen Stoffels (Givry)

"Les masques sont fabriqués, en coton et en polyester, sur base du modèle proposé par le CHU de Grenoble.", précise Stéphanie. "Une échancrure permet d’y glisser un filtre à café, des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout ou du coton hydrofuge. Lors du lancement, j’ai reçu de nombreuses commandes de personnel soignant. À présent, c’est le grand public qui passe commande."

Ces masques gratuits sont disponibles chez Stéphanie à Givry mais aussi dans des pharmacies à Bastogne et Sibret ainsi qu’à l’épicerie à Cherain. Ils peuvent également être livrés par la poste moyennant le paiement des frais de port. Cette action a reçu le soutien du bourgmestre de Bastogne et de plusieurs donateurs.

N.L.