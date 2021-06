Schoppach est devenu célèbre dans le pays grâce (ou à cause de, c’est selon)….aux Zadistes. A quelques kilomètres du centre-ville d’Arlon, ces militants ont occupé la zone de la Sablière durant plus d’un an avant d’être expulsés il y a 4 mois. Ils revendiquaient le respect d’une nature et fustigeaient les plans prévus par Idelux qui envisage toujours d’y construire un parc d’activité économique.

Ironie du sort ce mardi, la société de construction Thomas & Piron, située à Our (Paliseul) a présenté un projet qui verra le jour dans quelques années. « Un quartier convivial où il fait bon vivre », se vante aujourd’hui le promoteur. Pour cet écoquartier d'un nouveau genre, Thomas & Piron et ses partenaires ont repensé la manière de vivre pour un quartier toujours plus convivial, mais aussi plus proche de la nature, et cela grâce à une mobilité et une implantation spécifique. « Pas moins de 150 logements vont être construits : 7 studios, 55 logements 1 Chambre, 49 logements 2 Ch. ; 22 logements 3 Ch. ; 1 logement 4 Ch. ; Et pour faciliter la vie de tous ces nouveaux habitants, on retrouvera également 55 places de parking, 133 places privatives, 19 places carports, 121 places de parking vélo. Sans oublier une zone de surfaces commerciales de 360 m² pour offrir toujours plus de proximité aux habitants », explique Marine Hiclet, la responsable relations presse.

Thomas & Piron a également prévu des commerces de proximité pour offrir un confort optimal aux habitants de ce nouveau quartier. Une deuxième phase est prévue pour ce projet qui offrira 79 logements supplémentaires.