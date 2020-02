Dans la province de Luxembourg, Dennis a fait moins de dégâts que Ciara.

La première quinzaine de février a été chargée pour les pompiers de la zone de secours Luxembourg. En effet, après les inondations dans le Sud, notamment dans les communes de Chiny, Habay et Virton, début février, ils ont dû faire face à deux tempêtes à une semaine d’intervalle, deux week-ends de suite.

"Nous totalisons près de 1500 interventions pour les deux tempêtes", précise Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours. "Pour Ciara, si en 24 h, on a atteint la barre des 800 missions, au total, ce sont 1300 interventions qui ont été nécessaires. Les dégâts consécutifs au passage de Dennis sont moins nombreux. En 24 h, on a dénombré 175 missions."

Les moyens humains et matériels déployés pour gérer ces intempéries ont varié en fonction des prévisions. "La gestion a, en effet, été très différente" poursuit Stéphane Thiry. "Le premier week-end, nous avons anticipé. Un centre de crise, de même qu’une cellule de coordination, a été mis en place avec le gouverneur. Une centaine de pompiers ont été mobilisés en permanence. Pour Dennis, il s’agissait d’une organisation normale avec entre 30 et 60 pompiers sur le terrain."

Le commandant de la zone de secours précise, par ailleurs, que si les pompiers ont relevé le défi c’est en raison de leur motivation et de l’entraide entre les professionnels et les volontaires. "Il manque environ 40 volontaires dans chacun des 15 postes. Les pros ne sont pas non plus assez nombreux. Il y en a actuellement 230. À terme, l’effectif devrait être renforcé pour atteindre la barre des 270."

Des vents violents sont à nouveau annoncés pour le week-end prochain et les équipes risquent d’être à nouveau mises à rude épreuve.

"Je ne sais pas si en raison du réchauffement climatique, il y aura plus de tempêtes dans les années qui viennent. Quoi qu’il en soit, nous sommes prêts à intervenir à nouveau. Plusieurs conteneurs de matériels ont été aménagés pour que les pompiers puissent s’équiper rapidement tant pour le tronçonnage que le bâchage et le dépôt de sacs de sable en cas d’inondation", conclut-il.

Nadia Lallemant