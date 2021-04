Trois versions sont, à présent, proposées. A la marchoise s’ajoutent la gaumaise et l’arlonaise

Pour les socialistes, la fête des travailleurs est un moment hautement symbolique où sont rappelées les victoires passées et les enjeux à venir pour les droits des travailleurs et les dimensions socio-économiques de notre société.

En cette année particulière, le PS Luxembourg, sous l’impulsion du PS local de Marche-en-Famenne, a souhaité innover en proposant la vente, sans bénéfice, d’Apéro box pour soutenir les producteurs locaux et l’Horeca.

Trois versions de box, composées de produits de chaque région, sont à présent proposées. A la marchoise s’ajoutent la gaumaise et l'arlonaise. Pour le PS Luxembourg, il s’agit avant tout d’une action de solidarité pour soutenir l’économie locale et les producteurs.

"Si cette action ne pourra bien sûr pas combler les difficultés rencontrées depuis un an par certains secteurs, nous tenions à faire en sorte que cette fête des travailleurs soit remplie de solidarité et de convivialité", souligne Mélissa Hanus. " Je suis fière de la collaboration des militants dans ce cadre et reste impressionnée par les quantités vendues."

En effet, en tout, ce sont 650 box qui ont été achetées par les citoyens en quelques jours. "Voilà un résultat inespéré pour une action nouvelle au sein de notre fédération. À distance mais tous ensemble, les socialistes luxembourgeois seront donc en fête ce samedi 1er mai avec cœur pour tous les travailleurs en difficulté et avec curiosité pour (re-)découvrir les produits luxembourgeois."

Dans le respect des conditions sanitaires, les militants socialistes organisent ce samedi matin le retrait de ces box à Marche-en-Famenne (salle Le Cupidon), à Virton (restaurant O’Chalet) et à Arlon (U.S. Coffee). Ce mercredi, 30 box sont encore disponibles. Plus d’infos sur la page Facebook du PS Luxembourg.