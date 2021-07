Avec un investissement total proche de 2 millions d’euros, le parc à gibier de Saint-Hubert va faire l’objet d’un lifting important dans les prochains mois. Conçu à l’origine pour permettre au grand public et aux enfants d’observer de près cet animal emblématique qu’est le cerf, le parc à gibier, qui est aussi l’un des plus anciens de Belgique, a connu un fort intérêt il y a plusieurs dizaines d’années. Cet intérêt s’est progressivement émoussé face au développement d’une concurrence de sites animaliers et zoologiques, face au développement des activités touristiques et de loisirs de nature, et à cause de l’usure du temps sur le concept et les installations initiales.