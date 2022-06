Fusion Bastogne-Bertogne : une consultation populaire en septembre ?

La pétition pour l’organisation d’une consultation populaire sur le projet de fusion Bastogne-Bertogne est revenue, mardi, sur la table de la commission du Logement et des Pouvoirs locaux au Parlement wallon. Le président, Philippe Courard, a présenté les conclusions du rapport rédigé au terme des débats. Elles ont été adoptées à l'unanimité.

Le 14 juin dernier, Louis Vaguet, conseiller de la minorité bertognarde et primo-signataire, avait rappelé la chronologie du dossier, de l’annonce de la fusion à la décision de principe prise par les deux conseils communaux en passant par le dépôt de la pétition signée par plus de 1600 citoyens de Bertogne. Une pétition irrecevable dans sa forme car le "bon" formulaire n’avait pas été utilisé.

Le mandataire avait demandé aux députés de prendre en considération le souhait de la grande majorité de la population d’être impliquée dans le devenir de sa commune en donnant son avis, précisant que la population se sentirait flouée, frustrée même, d’être mise à l’écart. Il demandait aux députés de tenir compte de cet appel.

"La Commission a pris connaissance de la pétition déposée par Monsieur Vaguet, a souligné Philippe Courard. Son audition a été organisée dans le respect du règlement du Parlement de Wallonie. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet effectivement aux conseils communaux, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de consulter les citoyens préalablement à la prise de décision. Cela dit le collège a refusé d'organiser une consultation populaire en raison du non-respect des modalités prévues à cet effet par le Code."

Le président a ajouté qu’il n’appartient pas à la commission de se substituer à une autorité communale ou à une autorité de tutelle et qu’en vertu du principe de l’autonomie communale, il n’appartient pas non plus, dans le cadre de l’examen de la pétition, à la commission, de se prononcer sur le bien-fondé de la fusion entre les communes de Bastogne et Bertogne.

"La commission recommande à Monsieur Vaguet, s'il souhaite mettre en œuvre une consultation populaire locale, de le faire dans le respect des procédures prévues par le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, et décide de clore l'examen de la proposition, a conclu Philippe Courard.

Contacté par nos soins, Louis Vaguet a précisé que le porte-à-porte se poursuit à Bertogne pour faire signer la deuxième pétition sur le " bon" formulaire. Elle sera déposée, après le 30 juin, date à laquelle les deux conseils communaux devraient approuver la proposition commune de fusion.

"Si la pétition est signée par au moins 20 % de la population, le collège communal de Bertogne ne pourra pas faire l'économie d'une consultation populaire: elle devrait être programmée en septembre, a confié Philippe Courard, après la réunion de la commission. "S'il ne l'organise pas, alors que la pétition est recevable, il commettrait une erreur de procédure qui pourrait aboutir à un vote négatif sur la fusion des deux communes au Parlement wallon."